Interdiscount

Die Sommerzeit rückt näher und langsam mache ich mir Gedanken, auf welche Sommerkleider ich mich freuen kann. Doch dadurch kommen mir auch gleich die Sorgen um meine Körperbehaarung in den Sinn, welche in der Winterzeit entstanden ist. Der BRAUN Skin i-expert IPL7387 soll mir all diese Sorgen nehmen. Ich habe das Gerät für dich getestet.